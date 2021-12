Kämna kehrt im Februar zurück - Bora will frühe Siege

Wird bald wieder Rennen für den deutschen Radrennstall Bora-hansgrohe fahren: Lennard Kämna. Foto: Matthias Balk/dpa (Bild: dpa) (Foto: Matthias Balk/dpa)

Raubling - Nach fast neun Monaten wird die deutsche Rundfahrt-Hoffnung Lennard Kämna Anfang Februar wieder ins Renngeschehen zurückkehren.

Rolf Aldag, neuer Sportchef beim Team Bora-hansgrohe, bestätigte den Start des 25-Jährigen bei der Saudi Tour (1. bis 5. Februar). Zudem wird Kämna in Spanien bei der Ruta del Sol (16. bis 20. Februar) fahren. «Er will gern wieder Rennen fahren, das finde ich ein gutes Zeichen. Ich habe keine Historie mit ihm, kann und werde da nicht urteilen. Im Umgang ist er sehr sympathisch und will viel wissen», sagte Aldag.

Kämna, Tour-Etappensieger 2020, hatte Anfang Mai sein bisher letztes Rennen bestritten und danach unter anderem wegen mentaler Probleme pausiert. Im Oktober war er in Südafrika beim Mountainbike-Rennen Cape Epic an den Start gegangen. «Das hat ihm sehr, sehr gut getan», sagte Teamchef Ralph Denk.

Mit seinen insgesamt elf neuen Fahrern will Bora-hansgrohe schon früh in der Saison Siege einfahren. «Das ist sehr, sehr wichtig und so werden wir das Training ausrichten», sagte Denk. Dabei setzt das Team auf Sprinter Sam Bennett, der nach zwei Jahren bei Deceuninck-Quick-Step als Ersatz für Pascal Ackermann zurückkehrt. «Er war in der ersten Hälfte der letzten Saison der schnellste Mann.»

Zudem wolle man bei einer großen Landesrundfahrt auf das Podium fahren. «Da wollen wir uns weiterentwickeln. Wir waren schon Vierter und Fünfter bei der Tour», sagte Denk. Ein Frauen-Team plant man derzeit aufgrund der Zurückhaltung der Hauptsponsoren noch nicht. «Das ist in der Warteschleife, aktuell hat man sich dagegen entschieden», sagte Denk.

