Kampf um das Rosa Trikot: Zeitfahren bringt Entscheidung

Tarvisio (dpa) - . Geraint Thomas oder Primoz Roglic? Ein Bergzeitfahren entscheidet am Samstag auf der vorletzten Etappe über den Gesamtsieg beim 106. Giro d'Italia. Für den slowenischen Radprofi nicht gerade ein gutes Omen. Knapp drei Jahre ist es her, als Roglic bei der Tour de France das scheinbar sichere Gelbe Trikot am vorletzten Tag im Kampf gegen die Uhr von seinem Landsmann Tadej Pogacar in La-Planche-des-Belles-Filles noch entrissen worden war.