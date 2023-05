Lennard Kämna und das Projekt Giro - „Freigeist auf dem Rad“

Fossacesia Marina (dpa) - . Das Gewicht ist am unteren Limit, die Form auf einem Top-Niveau und die Vorfreude riesengroß: Lennard Kämna ist bereit für sein großes Projekt Giro d'Italia. Der Hochbegabte aus Fischerhude will bei der am Samstag beginnenden 106. Italien-Rundfahrt erstmals bei einer Grand Tour unter die besten Zehn fahren. Oder ist noch viel mehr drin? Vielleicht sogar das Rosa Trikot? „Wenn ich die Chance bekomme und das irgendwo so klappt, dann auf jeden Fall, aber das ist nicht meine Erwartung“, sagt Kämna vor dem Auftakt in Fossacesia Marina im Interview der Deutschen Presse-Agentur.