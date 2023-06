Lkw-Fahrer nach Unfalltod von Ex-Radprofi Rebellin verhaftet

Wie die Carabinieri weiter ausführten, hätten Auswertungen der Überwachungskameras am Unfallort, Zeugenaussagen sowie gemeinsame Ermittlungen mit Behörden in Österreich, Slowenien und Deutschland ergeben, dass der Fernfahrer mit dessen Sattelschlepper in den Unfall verwickelt war. Zudem wurde festgestellt, dass der Mann nach dem Unfall ausstieg, sich dem am Boden liegenden Rebellin näherte, dann aber zurück in die Fahrerkabine stieg und wegfuhr.