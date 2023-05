„Locker bleiben“: Kämna beim Giro mit Top 10 zufrieden

„Ich verstehe, dass es ein wenig langweilig aussah, aber es wird ein bisschen Action geben“, sagte der Bremer am zweiten Ruhetag. „Ich erwarte ein hartes Rennen, viele schwere Berge. Ich werde gucken, wie es geht. Ich habe mich an den längeren Anstiegen zuletzt gut gefühlt.“ Kämna geht als Gesamtsiebter in die am Dienstag mit der Bergankunft auf dem Monte Bondone beginnenden Schlussetappen.