„Logische Entscheidung“: Tour de France ohne Evenepoel

„Ich habe mich sechs Monate auf den Giro vorbereitet und war in Topform. Dann war ich zehn Tage vom Rad runter und es ist nicht einfach, sich für ein Rennen wie die Tour in Form zu bringen“, so Evenepoel, der hinzufügte: „Wenn ich bei der Tour starte, ist es All in. Ich will zu 150 Prozent in Form sein. Das war nicht möglich, also ist es eine logische Entscheidung.“