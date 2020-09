Corona und die Tour: ARD-Reporter berichtet

Florian Naß (52) stammt aus Frankfurt und lebt heute in Ober-Mörlen in der Wetterau. Er ist verheiratet mit der ehemaligen Handball-Nationaltorhüterin Dorthe Wiedenhöft-Naß und hat zwei Kinder, Marieke (23) und Henrik (19). Ehe er beim Hessischen Rundfunk Fuß fasste, studierte er zunächst fürs Lehramt und danach SportwissenschaftenUnter seinem Frankfurter Lehrer, dem Olympia-Teilnehmer Horst Beyer, wollte Naß zunächst Zehnkämpfer werden, entschied sich dann jedoch für den HandballFür den TuS Hausen schaffte er es in der Jugend bis in die Hessenauswahl, als 17-Jähriger machte er für die TSG Ober-Eschbach sein erstes Regionalliga-Spiel. Nach Stationen bei Eintracht Wiesbaden und dem HC Büdingen (beides Regionalliga) beendete er schließlich in der Oberliga und in der Bezirksoberliga seine sportliche Laufbahn bei der HSG Mörlen, für die er noch heute bei Benefizveranstaltungen auf der Platte steht. (afi)