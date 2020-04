RSG sagt „Pfingstpreis von Dautphe“ ab

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL - (jpk). Am Mittwoch haben Bundeskanzelerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten in ihrer Konferenz beschlossen, alle Großveranstaltungen bis zum 31. August zu verbieten. Am selben Tag hat die Radsportgemeinschaft Buchenau ihr für den 1. Juni geplantes Pfingstrennen abgesagt – allerdings unabhängig von der jüngsten Vorgabe der Bundesregierung.

„Wir wollen uns gar nicht zu den Großveranstaltungen zählen“, stellt der RSG-Vorsitzende Roland Wagner diesbezüglich fest und verweist darauf, dass bei der Konferenz nicht festgelegt wurde, ab welcher Teilnehmerzahl ein Event als solche gilt. „Die gehen wohl von 1000 Leuten aus“, mutmaßt Wagner.

Die allerdings hätten am Pfingstmontag beim „Pfingstpreis von Dautphe“ schon zusammenkommen können, gesteht der Vereinsvorsitzende. Ähnliche Besucherzahlen hatten sich die Verantwortlichen bei ihrer Überlegung, den Start- und Zielbereich wieder von der Dautpher Höhe in den Ortskern zwischen Bürgerhaus und Park zu verlegen, jedenfalls erhofft. Dort herrschte bei der Wiederbelebung des Traiditionsrennens Anfang des Jahrtausends Volksfeststimmung, die in den Jahren danach auf dem Areal an der Bundesstraße kaum einmal aufkommen wollte – egal wie hochklassig die vorbeirasenden Radcracks auch sein mochten.

Volle Konzentration auf eine „gute RTF im September“

Doch genau hier öffnete sich für die RSG die Zwickmühle. „Wenn die Kontaktsperre bis Pfingsten aufgehoben wird, hätten uns die Leute bei gutem Wetter vielleicht überrannt, aber wenn nicht, wäre kein Mensch gekommen“, so Roland Wagner. Beim Blick in den Rennkalender des Bundes Deutscher Radfahrer, in dem rund um den Termin am 1. Juni fast alle Rennen abgesagt sind, entschied sich der Vorstand, „die Reißleine zu ziehen“. Schließlich sei die Annahme, dass das Rennen tatsächlich ausgetragen werden darf, in Anbetracht der Entwicklung der Corona-Krise „sehr unrealistisch“, meint der RSG-Boss. „Und wir wollen jetzt nicht noch große Energien in die Organisation stecken und dann kurzfristig absagen müssen“. Zudem vermeide man mit der frühzeitigen Entscheidung natürlich auch Kosten.

„Dann haben wir halt mal ein Jahr ohne Rennen“, so das Resümee Roland Wagners. „Wir konzentrieren uns nun mit all unserer Manpower darauf, dass wir im September eine gute Rad-Touristik-Fahrt haben. Und wir werden auch mehr Aktivitäten zur Stärkung des Vereinslebens entfalten“.