Merckx schwärmt - Pogacar will alle fünf Monumente

„Es ist lange Zeit her, dass ich so viel Spaß bei einem Radrennen hatte. Es war ein außergewöhnlicher Moment“, sagte die belgische Radsport-Legende der Sport-Zeitung „L'Équipe“. Pogacar sei mehr als ein Champion. „Mit seiner Fahrweise, seinem Elan und seinem Wagemut ist er direkt in die Geschichte gefahren.“