Mit Buchmanns Hilfe: Hindley stürmt ins Gelbe Trikot

Am Donnerstag geht für die Sprinter das Leiden in den Pyrenäen weiter, wenn die erste Bergankunft auf dem Programm steht. Am Ende der sechsten Etappe über 144,9 Kilometer wartet der Anstieg nach Cauterets-Cambasque, einem Berg der ersten Kategorie. Davor geht es zudem über den Col d'Aspin und den legendären Col du Tourmalet in 2115 Metern Höhe.