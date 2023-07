Mohoric gewinnt Etappe im Fotofinish - Politt mit Kettenriss

Politt hatte vor dem Etappenstart motiviert erklärt, dass er angreifen wolle. „Es wird hoffentlich eine Ausreißergruppe und dafür werde ich kämpfen.“ Der Plan ging auch zunächst für den Kölner au. Etwa 125 Kilometer vor dem Ziel schloss sich Politt gemeinsam mit Zimmermann einer Ausreißergruppe mit sieben anderen Fahrern an. Hinten im Peloton drosselten Team-Kollegen der Fluchtgruppe an der Spitze des Hauptfelds das Tempo. So fuhr die Spitzengruppe ein Polster von etwas mehr als einer Minute heraus, wurde allerdings etwa 67 Kilometer vor dem Zielstrich eingeholt.