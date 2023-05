„Muss sich beweisen“: Tour-Teilnahme von Buchmann fraglich

„Emu ist ein ganz harter Arbeiter. Es wäre schön, wenn er an die Erfolge von 2019 anknüpfen könnte. Wir haben da nicht wirklich eine Erklärung“, ergänzte Denk, dem weitere deutsche Fahrer Sorgen bereiten: „Buchmann, (Max) Schachmann und (Nils) Politt waren nicht so gut wie in der Vergangenheit im Frühjahr. Jeder hat seine Geschichte. Es ist einfach schade, dass man in der Nationen-Rangliste abfällt.“