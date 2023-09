Nach Vuelta-Etappe: Polizei führt Vingegaard-Pfleger ab

Die Vuelta sorgte in diesem Jahr in gleich mehreren Fällen für Aufsehen abseits des Sports. Beim Auftaktzeitfahren mussten die letzten Teams in der Dunkelheit auf nasser Fahrbahn starten, was zu Stürzen geführt hatte. Nach seinem Sieg auf der dritten Etappe kollidierte Radstar Remco Evenepoel hinter der Ziellinie mit einer Frau und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Auf derselben Etappe verhinderte die Polizei einen Sabotage-Akt, als vier Männer etwa 400 Liter Öl auf die Fahrbahn kippen wollten. Auf der siebten Etappe nahm die Polizei einen Mann fest, der versucht hatte „einen Unfall in der Schlussphase“ zu verursachen.