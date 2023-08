Nächste WM-Krone für Evenepoel - Deutsche enttäuschen

„Ich bin superstolz und total happy. Nach einer halben Stunde habe ich gewusst, dass heute so ein Tag ist“, sagte Evenepoel, nachdem er wie entfesselt die engen Gassen in der Altstadt von Stirling hinaufgestürmt war und sich bei der Rad-WM in Schottland zum jüngsten Zeitfahr-Weltmeister gekrönt hatte.