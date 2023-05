Niederländer van Poppel gewinnt Rund um Köln

Die deutsche Mannschaft bestimmte durchweg das Rennen. Zwischenzeitlich hatte der zweimalige deutsche Meister Maximilian Schachmann auf der Schleife durch das Bergische Land einen Ausreißversuch gestartet und war 44 Kilometer an der Spitze gefahren. Schachmann zeigte dabei aufsteigende Form, nachdem er auch in diesem Jahr immer wieder gesundheitlich zurückgeworfen worden war. Der gebürtige Berliner, der seit seinem Meistertitel am 20. Juni 2021 auf einen Sieg wartet, peilt in diesem Jahr einen Start bei der Tour de France an.