Olympiasiegerin van Vleuten erleidet Bruch des Ellenbogens

Wollongong - Rad-Olympiasiegerin Annemiek van Vleuten hat sich bei einem Sturz bei den Weltmeisterschaften im australischen Wollongong den Ellenbogen gebrochen. Das teilte die 39-Jährige im Kurznachrichtendienst Twitter mit.

„Stabiler Ellenbogenbruch, keine Operation erforderlich. Ich darf Fahrrad fahren, aber das hängt von den Schmerzen ab und muss vernünftig sein. Hoffe ich kann schlafen“, schrieb die Niederländerin, nachdem sie zur Behandlung im Krankenhaus war. Damit ist ein Start der dreimaligen Weltmeisterin im Einzelrennen am Samstag fraglich.

Van Vleuten war im Team-Mixed-Zeitfahren kurz nach dem Start offenbar wegen eines technischen Defekts gestürzt. „Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es sieht so aus, als wäre der Reifen geplatzt, nachdem ich den Straßenrand berührt hatte. Das war also nicht das Problem. Irgendetwas hat mich aus dem Gleichgewicht gebracht, aber was auch immer es verursacht hat: Es wird nicht helfen oder meine Situation ändern“, twitterte der Rad-Star.

