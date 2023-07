Oranje-Duell bei der Tour de France Femmes

In acht Etappen müssen 960,4 Kilometer mit über 14 000 Höhenmetern bewältigt werden. Die Königsetappe ist zweifelsohne das vorletzte Teilstück mit der Bergankunft auf dem legendären Col du Tourmalet. Auf 2110 Metern Höhe wird die Vorentscheidung über den Gesamtsieg fallen. Am Schlusstag steht in Pau ein Einzelzeitfahren über 22,6 Kilometer auf dem Programm.