Politt vor Roubaix: „Gott sei Dank keine Berge im Weg“

Am vergangenen Sonntag hatte Politt bei der Flandern-Rundfahrt Platz 20 belegt, war dort an den letzten Anstiegen chancenlos gegen den späteren Sieger Tadej Pogacar und Co. Auf den 256,6 Kilometern von Compiègne ins Vélodrome von Roubaix gibt es keine Anstiege. Dafür 29 Sektoren mit insgesamt 54,5 Kilometer Kopfsteinpflaster.