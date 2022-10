Quintana kündigt Abschied von Arkea-Samsic an

Der Kolumbianer Nairo Quintana hat seinen Abschied von Arkea-Samsic angekündigt. (Bild: dpa) (Foto: Christophe Ena/AP/dpa)

Bogotá - Der kolumbianische Rad-Star Nairo Quintana hat seinen Abschied vom französischen Team Arkea-Samsic angekündigt.

„Ich möchte bekannt geben, dass ich in den kommenden Saisons nicht wie am 16. August verkündet weiter bei Arkea-Samsic sein werde“, sagte Quintana in einem auf Instagram veröffentlichten Video. Er werde nach und nach über seine Zukunft informieren. „Wie ihr wisst, habe ich meine Verteidigung beim Cas eingereicht und wir arbeiten noch mit meinen Anwälten daran.“

Dem früheren Giro- und Vuelta-Sieger aus Kolumbien wurde der sechste Platz bei der diesjährigen Tour de France aberkannt, nachdem ihm der Gebrauch des Schmerzmittels Tramadol nachgewiesen worden war. Entgegen der ursprünglichen Planungen hatte Quintana schon seinen Start bei der Spanien-Rundfahrt im August abgesagt, um sich auf den Einspruch vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas zu konzentrieren. Nun erklärte der 32-Jährige auch seine Saison für beendet.

© dpa-infocom, dpa:221001-99-967671/2