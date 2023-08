Rad-WM: Brauße gewinnt Silber in der Einerverfolgung

Die 24-Jährige aus Eningen war aber im Finale über 3000 Meter gegen die amerikanische Weltrekordhalterin Chloe Dygert chancenlos, die mit einer Zeit von 3:17,926 Minuten die deutsche Rivalin sogar einholte. Für Brauße, die 2021 mit der Mannschaft Olympia-Gold in Tokio geholt hatte, war es die vierte WM-Einzelmedaille in der Einerverfolgung in Serie.