Rad-WM: Deutsches Gold-Trio im Sprint-Achtelfinale

Friedrich hatte nach Platz drei in der Qualifikation ein Freilos, Hinze und Grabosch gewannen ihre Läufe souverän. Das Trio hatte zum Auftakt am vergangenen Donnerstag zum vierten Mal in Serie Gold mit der Mannschaft gewonnen. Am Dienstag wird die Königsdisziplin mit dem Viertel- und Halbfinale fortgesetzt.