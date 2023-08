Rad-WM: Hinze im Goldrausch - achter WM-Titel auf der Bahn

Auch im Frauen-Vierer, der 2021 in Tokio noch Gold gewann, wird es wohl nichts mit einer Medaille. Franziska Brauße, Lisa Klein, Mieke Kröger und Laura Süßemilch fuhren in der Qualifikation in 4:15,035 Minuten nur die sechstbeste Zeit. Damit ist in der nächsten Runde am Samstag maximal noch der Einzug ins kleine Finale möglich.