Rad-WM: Hinze und Friedrich im Halbfinale

Glasgow (dpa) - . Die deutschen Sprinterinnen haben bei der Rad-WM in Glasgow die nächste Medaille auf der Bahn sicher. Die mehrmaligen Weltmeisterinnen Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich erreichten das Halbfinale in der Königsdisziplin Sprint. Damit wird mindestens eine deutsche Fahrerin auf dem Podium stehen. Die Entscheidung fällt am Mittwoch.