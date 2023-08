Rad-WM: Kopecky siegt im Frauen-Straßenrennen

Das deutsche Team wartet damit weiter auf die erste Medaille im Straßenrennen der Frauen seit 2014, als Lisa Brennauer auf den zweiten Platz gefahren war. Der letzte Titelgewinn liegt sogar schon 18 Jahren zurück. In Schottland gab es in den Eliterennen für die Mannschaft des Bundes Deutscher Radfahrer lediglich einen dritten Platz in der Mixed-Staffel. Dazu hatte es im Nachwuchsbereich drei weitere Medaillen gegeben.