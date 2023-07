Radprofi Lopez wegen Dopingverdachts von der UCI suspendiert

Hintergrund ist eine mögliche Verbindung von Lopez zum umstrittenen Mediziner Marcos Maynar. Der Spanier war am 11. Mai 2022 wegen Drogenhandels und Geldwäsche festgenommen worden und hatte die Vorwürfe damals zurückgewiesen. Ihm wird der Handel mit Dopingsubstanzen vorgeworfen. Radprofi Lopez wurde im Juli 2022 von seinem damaligen Astana-Team suspendiert und später entlassen, nachdem er am Flughafen in Madrid von der Polizei verhört und durchsucht worden war. Anschließend kam er wieder auf freien Fuß.