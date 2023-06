Radprofi Mäder stirbt nach dramatischem Sturz

Mäders Teamkollegen um den Deutschen Nikias Arndt erinnerten am Nachmittag gemeinsam mit den anderen Radprofis bei einer Gedenkfahrt an ihre Kollegen. Diese fand über die letzten 30 Kilometer der zuvor kurzfristig abgesagten sechsten Etappe statt. Radprofis unterschiedlicher Teams lagen sich gegenseitig in den Armen und trösteten sich. Auf einer großen Werbetafel stand „Gino, we ride for you“. Im Gegensatz zur sonst üblichen Stimmung bei Radrennen herrschte meist Stille am Straßenrand. Teilweise klatschten Passanten.