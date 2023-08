Radprofi Politt will „gutes Pflaster“ Merzig nutzen

St. Wendel (dpa) - . Nach Platz fünf im Prolog der 38. Deutschland-Tour ist Radprofi Nils Politt zuversichtlich für seine Heimatrundfahrt. Bereits im Jahr 2021 konnte der Bora-hansgrohe-Profi das Rennen für sich entscheiden - auch zwei Jahre später sieht er gute Chancen auf einen Triumph am Schlusstag am Sonntag in Bremen.