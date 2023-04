Radprofi Wurf: Erst Paris-Roubaix, dann Halbmarathon

Der 39 Jahre alte Radprofi rannte am Sonntagabend noch einen Halbmarathon - in 1:26:55 Stunden. Auf der Plattform Strava teilte der Profi des Teams Ineos-Grenadiers, der in der „Hölle des Nordens“ nach fast sechs Stunden Fahrt Platz 128 belegte hatte. „Das war so holprig, da tat das Pinkeln weh“, schrieb Wurf nach Paris-Roubaix.