Radprofis beklagen Reißzwecken auf Straße

Der französische Radprofi Lilian Calmejane postete auf Twitter ein Video, auf dem in seinem Vorderreifen fünf Reißzwecken zu sehen sind. „Vielen Dank für diesen menschlichen Blödsinn“, schrieb er dazu. Er glaube nicht, dass er am Ende das einzige Opfer gewesen sei. Auch Tom Pidcock klagte über Druckverlust im Reifen. „Ich hatte einen schleichenden Platten und konnte ihn in der Abfahrt vom Jaizkibel spüren, aber ich musste ihn einfahren. Ich konnte spüren, wie er in den Kurven ein wenig rutschte“, sagte Pidcock „Cyclingnews“ und dem TV-Sender ITV.