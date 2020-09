10. Tour-Etappe: Windgefahr an der Atlantikküste

Die 10. Tour-Etappe 2020 führt über 168,5 Kilometer von der Ile d'Oléron zur Ile de Ré. Foto: spo (Bild: dpa) (Foto: spo)

La Rochelle - Vom Profil her ist die zehnte Etappe ein Traum für die Sprinter. Über 168,5 Kilometer verläuft das Teilstück am Dienstag von Le Château-d'Oléron nach Saint-Martin-de-Ré über komplett flaches Terrain an der Atlantikküste.

Doch Vorsicht ist geboten. Sollte es windig sein, kann das Feld komplett auseinanderreißen. Da reicht schon ein technischer Defekt, um so manche Tour-Träume platzen zu lassen. Wenn aber alles normal läuft, dürften die schnellen Männer um Caleb Ewan (Australien) und Sam Bennett (Irland) ihre Chance in einem Massensprint suchen.

