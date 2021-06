Die 4. Etappe der Tour de France verläuft über 150,4 Kilometer von Redon nach Fougères. Foto: spo (Bild: dpa) (Foto: spo)

Redon - Am letzten Tag in der Bretagne haben die Sprinter bei der 108. Tour de France eine erneute Chance. Auf den 150,4 Kilometern von Redon nach Fougères steht am Dienstag keine einzige Bergwertung auf dem Programm.

Stattdessen konzentriert sich wie bei der Ankunft in Fougéres 2015 alles auf die schnellen Männer. Damals gewann der Brite Mark Cavendish, der nun erstmals seit drei Jahren wieder bei der Tour am Start ist.

