Hat von den deutschen Fahrern die größten Chancen auf eine vordere Platzierung in der Gesamtwertung: Emanuel Buchmann.

Nizza - Zwölf deutsche Radprofis gehen am 29. August bei der 107. Tour de France in Nizza an den Start.

Die größten Chancen auf eine vordere Platzierung in der Gesamtwertung hat Emanuel Buchmann, der im Vorjahr Vierter wurde. Der erfahrenste Tour-Starter ist Tony Martin, der in diesem Jahr sein Dutzend an Teilnahmen voll macht.