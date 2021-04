Emma Hinze plädiert für Tour de France der Frauen

Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze. Foto: Sebastian Gollnow/dpa (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Frankfurt/Main - Die dreimalige Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze hat sich für die Einführung wichtiger Etappen-Radrennen für Frauen ausgesprochen.

«Ich bin dafür, dass es auch eine Tour de France für Frauen gibt. Es wäre cool, wenn auch Frauen so ein Rennen hätten, das über mehrere Tage geht und man auch im Fernsehen schauen kann», sagte die 23-Jährige dem Onlineportal «t-online.de» in einem Interview. Sie finde es «prinzipiell» immer gut, «wenn Frauen die gleichen Chancen haben wie Männer».

Dies gelte auch für Preisgelder, fügte Hinze an. «Das ist auch unfair geregelt, dass wir bei gleicher Leistung weniger bekommen.» Hinze hatte vor knapp einem Jahr drei Siege bei der Heim-WM in Berlin geholt und war damit auch die Topfavoritin für die Sommerspiele in Tokio, die wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben wurden.

Hinze geht zwar davon aus, dass Olympia in Tokio 2021 stattfinden kann, rechnet aber mit Einschränkungen. «Gerade ist eben alles so anders als vor viereinhalb Jahren in Rio. Deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man ins Stadion einläuft, als wäre nichts gewesen.»

