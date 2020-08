So läuft die Tour de France im TV

Ab Samstag können sich deutsche Radsportfans wieder auf spektakuläre Live-Bilder von der Tour de France freuen. Foto: Christophe Ena/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Christophe Ena/AP/dpa)

Nizza - Mit zwei Monaten Corona-Verspätung startet die Tour de France am 29. August in Nizza. Die Radsport-Fans können die 107. Frankreich-Rundfahrt erneut komplett kostenlos schauen.

Die ARD zeigt die Tour an den Wochentagen auf dem Spartenkanal One ab eine halbe Stunde nach dem Start bis zum Beginn der Übertragungen im Ersten. Im Hauptprogramm überträgt die ARD an Wochentagen von 16.05 bis 17.30 Uhr, an den Wochenenden abhängig von den Etappen etwas länger. Zudem gibt es alle Etappen vom wichtigsten Radrennen der Welt im Internet als Livestream auf «sportschau.de».

Parallel bietet auch Eurosport eine umfangreiche Live-Berichterstattung. Das komplette Programm zeigt der Spartenkanal frei empfangbar. Die Tour endet am 20. September nach 3484,2 Kilometern in Paris.

© dpa-infocom, dpa:200824-99-291747/3