Wegen Corona-Krise: Tour Down Under findet 2021 nicht statt

Canberra - Nach drei Monaten Notbetrieb ist nun auch das Radsport-Jahr 2021 von der Coronavirus-Pandemie betroffen.

Die Tour Down Under und das Cadel Evans Great Ocean Road Race sind für den kommenden Januar abgesagt. Dies teilten die Veranstalter mit. «Trotz größter Anstrengungen müssen wir mit Bedauern mitteilen, dass die Santos Tour Down Under 2021 nicht stattfinden wird», hieß es von den Organisatoren. Hauptgrund sind die Quarantänebestimmungen in Australien, die die Rennställe dazu gezwungen hätten, zwei weitere Wochen dort zu verbringen.

Stattdessen wolle man ein «kleineres, regionales Radsport-Festival» organisieren, hieß es. Wegen der Corona-Krise hatten in diesem Jahr über viereinhalb Monate keine Radrennen stattfinden können. Sämtliche Klassiker, die Straßenrad-WM und die drei großen Rundfahrten Tour de France, Giro d'Italia und Vuelta wurden deshalb als gut dreimonatige Blitzsaison organisiert. Die Spanien-Rundfahrt läuft noch bis zum 8. November und bildet den Saisonabschluss.

