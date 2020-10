Derzeit findet in Spanien die Vuelta statt. Foto: Alvaro Barrientos/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Alvaro Barrientos/AP/dpa)

Sabiñánigo - Der Belgier Tim Wellens hat die 5. Etappe der Vuelta der Radprofis gewonnen. Er setzte sich nach 184,4 Kilometern von Huesca nach Sabiñánigo aus einer Ausreißergruppe durch und feierte seinen ersten Erfolg in diesem Jahr.

«Ich bin sehr, sehr glücklich», resümierte Wellens, der sich den Sieg bei dem Teilstück vor Guillaume Martin aus Frankreich und dem Niederländer Thymen Arensmann sicherte. Das Rote Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Slowene Primoz Roglic, der den Sprint des folgenden Feldes für sich entschied.

Bevor es in der zweiten Woche weitere vereinzelte Chancen für Sprinter Pascal Ackermann vom Team Bora-hansgrohe geben könnte, steht schon am Sonntag die nächste Bergetappe auf dem Programm. Auf den 146,4 Kilometern von Biescas nach Sallent de Gállego hat es vor allem der 14-Kilometer-Schlussanstieg in sich.

Der Gesamtführende Roglic, der im September nur knapp seinen ersten Tour-de-France-Gesamtsieg verpasste, könnte nach drei Podestplätzen zum Auftakt einen weiteren Versuch starten, seine Rivalen im Gesamtklassement zu distanzieren.

