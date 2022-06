Rutsch erneut für die Tour de France nominiert

Geht zum zweiten Mal bei einer Tour de France an den Start: Jonas Rutsch. (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kopenhagen - Zwei Tage vor dem Start ist Jonas Rutsch für die 109. Tour de France nominiert worden.

Das Team EF Education-EasyPost teilte mit, dass der 24 Jahre alte Hesse zum achtköpfigen Aufgebot zählt. Damit erhöht sich die Zahl der deutschen Tour-Starter auf neun Fahrer. So wenige waren es in den vergangenen 20 Jahren nicht. Die Tour startet am Freitag in Kopenhagen mit einem Einzelzeitfahren über 13,2 Kilometer.

Rutsch hatte sein Debüt bei der Frankreich-Rundfahrt im vergangenen Jahr gegeben. Am vergangenen Sonntag hatte der Allrounder bei den deutschen Meisterschaften im Sauerland Platz fünf belegt, zwei Tage zuvor im Zeitfahren war er Vierter geworden.

Das Team von Rutsch hofft auf eine gute Platzierung im Gesamtklassement mit dem Kolumbianer Rigoberto Uran sowie auf Etappensiege aus Ausreißergruppen.

© dpa-infocom, dpa:220629-99-846709/2