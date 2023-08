Schachmann verzichtet auf WM-Teilnahme

Der 29-Jährige verzichtet wegen fehlender Form auf eine Teilnahme, seinen Platz nimmt Jannik Steimle ein. Schachmann sei nach den beiden Rennen in Spanien am vergangenen Wochenende auf den Bund Deutscher Radfahrer zugekommen und habe mitgeteilt, dass seine Form es nicht zulasse, um die entsprechende Leistung zu bringen, sagte BDR-Vizepräsident Marcus Burghardt auf einer Pressekonferenz in Glasgow: „Der Max hat einen Anspruch an sich selbst und ist erfolgsorientiert. Dem konnte er nicht gerecht werden.“