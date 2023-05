Seilbahn-Chaos beim Giro: UCI will Heli-Flüge bestrafen

Da einige Fahrer sich per Helikopter ins Tal fliegen ließen, schritt der Weltverband UCI ein. Man verurteile die Nutzung von Helikoptern scharf, dies würde zum einen einigen Fahrern einen Vorteil verschaffen. Außerdem würde dies den Bemühungen entstehen, den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Die UCI kündigte Strafen an. Welche und wie viele Fahrer per Helikopter flogen, war zunächst unklar.