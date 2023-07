Sekunden-Kampf am Mont Blanc: Vingegaard behauptet Führung

Dessen Helfer Emanuel Buchmann stürzte am Sonntag in einer Abfahrt, setzte das Rennen aber fort. „Ich habe ein paar Schürfwunden. Der Sturz war nicht allzu schlimm, aber das ist immer ärgerlich. Der Plan ist gewesen, länger bei Jai am Berg zu bleiben. Das war dann nicht mehr möglich“, sagte Buchmann. Hindley selbst war am Samstag zu Fall gekommen und litt offenbar auch einen Tag später unter den Folgen. Statt ganz nach vorn zu schauen, rückt für den Australier das Podium immer weiter weg.