Strampeln für die Rechte der afghanischen Frauen

Glasgow (dpa) - . Wenn Fariba Hashimi mit leiser Stimme über ihre Heimat Afghanistan spricht, wird ihre Miene ernst. „Ich träume davon, bei meiner Familie zu sein. Ich träume davon, in meinem Land Rad zu fahren. Weit weg von Zuhause ist es schwierig“, sagt die junge Radsportlerin der Deutschen Presse-Agentur.Mit ihren Auftritten bei der WM in Glasgow will sie auch ein Zeichen an die unterdrückten Frauen in Afghanistan senden.