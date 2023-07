„Super hart“: Rückkehr auf den Puy de Dôme

Die Ausgangssituation: Vingegaard gewann das erste Duell in den Pyrenäen in Laruns, Pogacar revanchierte sich einen Tag später in Cauterets-Cambasque. Im Gesamtklassement liegt der Däne hauchdünn mit 25 Sekunden Vorsprung in Führung. „Ich habe lieber 25 Sekunden Vorsprung als Rückstand“, sagt Vingegaard, der den überraschenden Wirkungstreffer seines Rivalen auf der letzten Bergetappe nicht überbewerten will. Im Vorfeld der Tour habe man damit gerechnet, dass Pogacar zum Ende der ersten Tour-Woche durchaus vorn liegen könnte.