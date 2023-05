Thomas vor Giro-Gesamtsieg - Kämna fällt etwas zurück

Kämna, der das Tempo von Thomas und Co. auf den steilen Rampen mit bis zu 18 Prozent Steigung nicht mitgehen konnte, verlor nach der 183 Kilometer langen Kletterpartie mit fünf Bergwertungen einige Sekunden auf seine ärgsten Rivalen. So musste er den französischen Radstar Thibaut Pinot und den Niederländer Thymen Arensman im Klassement vorbeiziehen lassen. Der frühere Junioren-Zeitfahrweltmeister könnte am Samstag auf der vorletzten Etappe aber in seiner Spezialdisziplin die knappen Rückstände wieder wettmachen. Bis zum Gesamtfünften Eddie Dunbar aus Irland beträgt der Rückstand eine knappe Minute.