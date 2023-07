Tour de France: Vingegaard düpiert Pogacar

Schier unglaubliche 1:38 Minuten auf nur 22,4 Kilometer knöpfte Vingegaard dem Slowenen im Kampf gegen die Uhr am Dienstag in Combloux ab, was beim bisherigen Sekunden-Kampf bei der Tour Welten sind. Damit vergrößerte er seinen Vorsprung auf nun komfortable 1:48 Minuten. War dies womöglich die Vorentscheidung? „Es ist noch nicht vorbei“, sagte Pogacar trotzig, der aber niedergeschlagen wirkte: „Heute hatte ich nichts mehr entgegenzusetzen. Es war nicht mein bester Tag.“