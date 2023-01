Tour Down Under: Regen bremst Schachmann

Die erste Etappe am Mittwoch über 149,9 Kilometer mit Start und Ziel in Tanunda wird wohl etwas für die Sprinter. Die Tour endet nach fünf Etappen am Sonntag auf dem Mount Lofty östlich von Adelaide. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie war das Rennen in den vergangenen beiden Jahren nicht im Rahmen der WorldTour ausgetragen worden. Titelverteidiger Richie Porte hat mittlerweile seine Karriere beendet.