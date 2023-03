Tour-Sieger Pogacar unersättlich: Angriff als Verteidigung

Denn was der slowenische Ausnahmefahrer in dieser noch jungen Saison bereits auf seinen zwei Rädern demonstrierte, hatte schon kannibalistische Züge à la Eddy Merckx. Neun Saisonsiege hat er bereits eingefahren, bei der schweren Rundfahrt Paris-Nizza erteilte Pogacar jüngst seinem großen Rivalen und aktuellen Tour-Champion Jonas Vingegaard eine bittere Lehrstunde. Nun will er seinen scheinbar grenzenlosen Hunger auf Siege bei den großen Klassikern fortsetzen, gleich am Samstag schon in Sanremo. „Ich mag dieses Rennen wirklich sehr, auch wenn es wahrscheinlich am schwersten ist, dort zu gewinnen“, sagt der 24-Jährige vor dem Ritt über 294 Kilometer.