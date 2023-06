Tour-Sieger Vingegaard gewinnt Dauphiné-Rundfahrt

Keine Rolle spielte auch zum Abschluss der Dauphiné-Rundfahrt der frühere Tour-Vierte Emanuel Buchmann, der am vorletzten Berg abgehängt wurde. Mit dem 19. Platz in der Gesamtwertung konnte der Deutsche nicht an seine beste Platzierung aus dem Jahr 2019 (Dritter) anknüpfen. Damit bleibt fraglich, ob er von seinem Bora-hansgrohe-Team für das Saison-Highlight nominiert wird. Als Kapitän ist der Australier Jai Hindley, der 2022 den Giro gewann, vorgesehen. Bei der Dauphiné belegte Hindley den vierten Gesamtrang.