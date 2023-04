Tour-Sieger Vingegaard verlängert bei Jumbo-Visma

„Ich hatte eine fantastische Reise mit dem Team, das mich in jedem Jahr unterstützt hat, um der Fahrer zu werden, der ich heute bin. Ich schätze die Qualität des Teams, die Leute hier und fühle mich zu Hause. (...) Wir werden definitiv noch ein höheres Level zusammen erreichen“, wurde Vingegaard in der Mitteilung des Teams zitiert. Er wolle noch weitere Tour-Siege in den nächsten fünf Jahren einfahren.