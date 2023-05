„Tragt eine Maske“: Corona-Sorgen beim Kampf um Rosa

Dann will auch der deutsche Zeitfahr-Meister Kämna ein erstes Ausrufezeichen setzen. Unter die besten Zehn soll es gehen, genauso wie am Ende in der Gesamtwertung. Der 26-Jährige hat in diesem Jahr die Wandlung vom Etappenjäger zum Klassement-Fahrer vollzogen. Mit Teamchef Ralph Denk verfolgt Kämna den Plan, ob es in Zukunft mal Richtung Podium bei einer Grand Tour geht. Beim Giro will Kämna es zeigen. In der Hoffnung, dass ihm Corona nicht einen Strich durch die Rechnung macht.