Transfermarkt Tour de France: Politt zum Pogacar-Team?

Der Zeitfahr-Weltmeister hat eine bisher durchwachsene Saison hinter sich und wird Jumbo-Visma verlassen. Am wahrscheinlichsten ist eine Rückkehr des Norwegers in seine sportliche Heimat. Das Team UnoX setzt ausschließlich auf skandinavische Fahrer und Foss fuhr dort bereits zwei Jahre im Nachwuchs. Auch der dänische Top-Anfahrer Michael Mörkov wird mit der finanziell erstklassig gestellten Mannschaft aus Norwegen in Verbindung gebracht.